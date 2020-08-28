政府拍板，開放含瘦肉精萊克多巴胺豬肉，而過去早已開放瘦肉精的美牛部分則進一步開放30月齡以上的美國牛肉。對此，國內毒物專家皆呼籲政府，應該公開風險評估報告，尤其東、西方飲食文化差距大，台灣吃豬肉比歐美多，卻用國際標準，對於心血管疾病患者是瘦肉精敏感族群會不會造成傷害？都應該說清楚。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，瘦肉精是乙型受體素藥物的一種，最需要注意的敏感族群是有高血壓、腦中風、心臟病等心血管疾病患者，如果短時間內大量攝取，恐會增加心悸、心跳過快以及心血管疾病風險，是叫人比較擔心的部分。

台北榮總臨床毒物科主任楊振昌指出，早在2012年國內開放含瘦肉精美牛時，相關安全性就評估過一次，依國際食品法典委員會（CODEX）針對萊克多巴胺的安全容許量標準10ppb，以60公斤成人為例，一天吃下6公斤以上的肉才會超標，肉品的部分，健康風險相對的低，但是內臟的殘留量就會比較大，該吃多少才不會超標？需要更新的健康風險評估。

楊振昌指出，東西方飲食文化差異大，台灣人吃豬肉比牛肉還要多很多，歐美則是完全相反，尤其台灣人還喜歡吃內臟，卻要使用CODEX國際標準，這樣是否適當？需要有更明確數據說明，包含將國人飲食習慣也納入考量，才能了解到底安不安全。

另一問題則是如何與消費者溝通，完整又確實標示產地，就算評估是安全的、風險可接受，消費者也要有選擇的權利，可以不吃。

(中時 )