詹雅雯「30周年巡迴演唱會」5月台中場，因新冠肺炎疫情被迫延期，近日終於宣布9月5日台中復工開唱，且台北小巨蛋最終的感恩加場，也將於9月12日舉行；詹雅雯表示，9月小巨蛋將獻上全新打造的圓形飛碟舞台，透過舞台設計與觀眾拉近距離，雖然懼高，但她會努力克服。

詹雅雯透露，演唱會除了首唱〈難渡情關〉等新歌，同時也安排了重量級嘉賓助陣。此外，行善總是不落人後的她，之前透過「雅雯感恩志工團」為許多弱勢、需要幫助的家庭蓋房子；這次台中及台北的演出，詹雅雯也邀請志工團的個案家庭到場欣賞。

這個家庭個案因舊家發生火災而頓失遮蔽，志工團幫他們蓋房子重建家園，因而結緣詹雅雯，這個家庭的媽媽是詹雅雯的超級鐵粉，失火當下因雙腿截肢，不斷的喊著想要拿詹雅雯的唱片，詹雅雯看著他們的孩子從國小到現在讀大學，此次邀請個案家庭欣賞演唱會，就是想特別為他們獻唱，與大家分享這份感動。演唱會購票請洽寬宏售票系統。

曹雅雯9月復工開唱。（寬宏藝術提供）

(中時 )