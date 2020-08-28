【政新鮮】蔡政府解封瘦肉精美豬、美牛 謝晨彥：別人在瘋我們跟著瘋

蔡英文總統今（28日）在總統府宣布，將開放含萊克多巴胺(瘦肉精)美豬及30月齡以上的美牛進口，對此，財金博士謝晨彥接受《中時新聞網》採訪表示，在中美貿易戰的烽火下，美中台三角關係已出現劇烈變化，現在蔡政府和對岸幾乎零互動，美國為了打擊中國大陸，不斷釋出善意企圖把台灣拉到同一個陣線，他舉例就像是一對情侶熱戀中，「雖然他說愛你，但他沒有更進一步說要娶你」，所以美國為了達到目的，才以啟動台美談判簽署FTA作為誘因，對台灣施加壓力，要求開放美豬美牛進口，也因為川普要競選連任的關係，如果台灣開放美牛美豬進口，勢必讓他在農業州的支持率回升，是有其背後的選票考量，認為不要「別人瘋，我們也跟著瘋」，也就是說，蔡政府不應該被川普掐著脖子去讓步。

蔡英文總統今（28日）在總統府宣布，將開放含萊克多巴胺美豬及30月齡以上的美牛進口。(圖／本報資料照)

謝晨彥也強調，隨着現在美國和中國大陸的衝突越演越烈，美國一定會加緊拉攏台灣，不過要注意，川普過去對盟邦的態度反覆無常，今天我們開放美豬美牛，是不是就真的有可能如願簽署FTA，「但如果他突然反悔，可是我們已經開放，那難道我們要喊停嗎？」，而且簽署FTA對台灣經濟是否有正面貢獻仍是一個未知數，呼籲蔡政府不要一面倒靠向美國，奉勸深思。

謝晨彥說，政府宣布鬆綁美豬、美牛的進口措施，對國內農畜業市場勢必產生影響跟衝擊。(圖／本報資料照)

台灣的豬肉、牛肉自給自足率是可以高達九成，根本不需要仰賴進口，謝晨彥說，政府宣布鬆綁美豬、美牛的進口措施，對國內農畜業市場勢必產生影響跟衝擊，而且站在台灣消費者的立場，也不會去選擇含有瘦肉精的肉品，那何必再開放進口，那背後的目的就很單純，是被當做一個交換的籌碼，不過，過去國民黨執政在談美豬、美牛進口時，都是遭民進黨大力抨擊，以前不行、為何現在可以，當時反對的國內產業鏈與食安問題也沒有提出配套解方，更何況現處新冠疫情期間，還有出現冷凍食品驗出病毒案例，那從美國運來的美豬、美牛冷凍肉品又該如何檢驗也是一個問題，認為此事需審慎從長計議。

（採訪編輯/廖映翔，攝影剪輯/陳宏睿）

(中時新聞網)