巧醫生技自主開發軟體，客製化牙齒矯正產品、透明牙套矯正性統。（劉秀芬攝）

台南科學園區管理局針對「新冠肺炎後疫情時代」，超前布署打造「精準健康產業鏈」，28日上午舉行說明會，展示廠商研發的新冠病毒核酸檢測試劑等產品，並希望透過跨域跨部會整合方式，結合園區內既有資通訊與生醫兩大產業優勢，吸引廠商進駐投資，發展精準健康新興產業。

南科園區生醫產業聚落陣容堅強完整，目前共計有近80家廠商，其中泉沂生技開發的COVID-19核酸檢測試劑，4月已獲得歐盟CE認可，5月也獲美國FDA EUA審查小組核准通知，台灣也於7月核准販賣。

泉沂快速核酸檢測試劑檢測靈敏度與歐美大廠的核酸檢測試劑並駕齊驅，僅需50分鐘即可獲得檢測結果，比傳統核酸檢測試劑少1個小時就可以完成檢測，準確度達95％，美國許多醫院都已採購測試。

另一家艾克夏公司，全球唯二成功自主研發小切口無角膜瓣飛雷屈光手術儀之設備；巧醫生技自主開發軟體，客製化牙齒矯正產品、透明牙套矯正性統。而南科聚落牙科相關公司，產品可供應牙科供應鏈8成5產品，骨科產品更高達9成。

南科管理局表示，在後疫情時代，民眾更需要精準健康產業全方位準確的照護，包含「精準診斷、治療、照護與預防」四面向。以疫情為例，從預防性的新興疫苗研發，到感染症狀診斷，篩選抗體與藥物，配戴特定設備做智慧防疫、使用物聯網做遠距照護，都是精準健康產業範圍。

而南科生醫聚落發展至今，從傳產轉型至生產高階醫療器材已歷經十年歲月，無論是頂尖技術開發、國際市場拓銷、新南向及新創引進等推動，南科管理局都扮演重要推手，並盡全力扶持。

南科依循科技部政策方向，結合園區內既有ICT資通訊與BIO生醫兩大產業優勢，導入AI人工智慧及大數據資料庫，應用於精確檢測技術及設備、個人化醫療等，期望從智慧健康、智慧醫療及智慧照護等三方向，發展精準健康新興產業，守護全民健康福祉。

(中時 )