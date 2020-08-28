屏東縣立圖書館喜迎開幕，貼心設置幼兒圖書區，滿足各年齡層需求。（林和生攝）

屏東縣立圖書館喜迎開幕，整合自然綠意、書香，號稱全台最美森林圖書館。（林和生攝）

歷時2年整建的屏東縣立圖書館，28日正式開館啟用，整合自然綠意、書香，提供各年齡層多元閱讀空間，展現耳目一新的人文氣息，不少民眾趕在第一時間前來體驗，直呼「真是全台最美森林圖書館」。

座落於綠意環繞的公園內，縣立圖書館彷如置身森林之中，以「Our Library」為定位，全館有700個座位，藏書從15萬冊增加為40萬冊；全館更使用RFID系統，引進全台首創智慧還書架及24小時還書得來速，自助還書迅速方便。

屏東縣長潘孟安表示，閱讀是城市進步的動力，屏東縣立圖書館定調為「總圖」概念，「以人為本」的規畫設計，打造全齡化、生活化、人性化閱讀空間，未來將垂直整合33鄉鎮圖書館、學校社區共讀站資源，提升屏東閱讀力。

各樓層空間為不同年齡族群貼心考量，1樓主要為樂齡族及兒童設計的閱讀區，2樓為一般圖書借閱區，3樓則是專屬青少年的漫畫及影音閱讀空間，4樓屏東文學館展示在地作家手稿及屏縣作家作品，並典藏東南亞等多國語言書籍的多元文化專區，5樓為多功能演講廳。

屏縣府文化處長吳明榮表示，縣圖開幕活動將以家庭讀者為主，會陸續推出4場音樂、馬戲等藝文體驗，以及6場戶外森林市集，10餘場親子藝童趣等活動，讓親子可以在圖書館度過一整天。

(中時 )