總統蔡英文前辦公室主任詹志宏28日正式接任海基會副董事長兼秘書長，他在致詞時表示，其公職生涯30年中，有超過三分之二以上的時間直接或間接參與兩岸事務，接任對其是榮幸也是責任。

他又指出，兩岸還沒恢復協商前，要做的是把過去的經驗有系統地整理好，相關同仁也做好必要準備，在時機成熟時，隨時可以接受授權，執行協商任務。

海基會28日舉行第十屆董監事第一次臨時聯席會議，三三會理事長許勝雄首度以代董事長身分主持，進行補選第十屆副董事長案與代理董事長提名新任秘書長人選同意案，詹志宏正式接任海基會副董事長兼秘書長。

詹志宏表示，在2006年離開共同工作了8年的海基會團隊，時隔14年之後再度回到海基會，是難得的緣份。「我的公職年資30年，超過三分之二以上的時間，直接或間接參與兩岸事務，對我來說，這是榮幸，也是責任。」

他提及海基會兩大職能中「協商」部分時指出，兩岸在還沒有恢復協商之前，海基會要做的，就是把過去的經驗，有系統的整理好，相關同仁也做好必要的準備，在時機成熟時，海基會隨時可以接受授權，參與我方的團隊，執行任務。

最後詹志宏表示，「今天起，在董事長領導，以及各位董、監事的督導下，我和海基會全體同仁一定會全力赴。」

(工商 )