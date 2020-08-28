行政院副院長沈榮津28日在台中表示，未來整個科技將運用物聯網，蒐集大數據，再透過人工智慧，做最佳化的決策，如此將可提升產業競爭力及城市競爭力，最後建立數位國力，帶出國家競爭力。

沈榮津指出，產業在人才培育上，絕對不能小氣，因為這牽涉到企業競爭力，也是商場上決戰的關鍵點，政府部門也是如此，各部會的資源一定要投入，資源投入推動人才國際循環，國際循環帶動交流，因此，他呼籲企業界在人才培育方面，一定要做好心理準備。

數位國力影響國家競爭力，數位化也關係企業競爭力，「數位人才」更是實現台灣所有經濟政策目標的必要條件，他呼籲企業要重視培育人才。

立法院數位國力促進會，28日在台中市裕元花園酒店舉辦「數位國力-人才循環大聯盟產業交流之旅」中部場論壇，包括沈榮津、台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌，及國發會主委龔明鑫等人，均應邀出席。

尤其，數位國力，影響國家的競爭力，數位化也影響企業競爭力，其中，最重要的是人才有無準備好，企業將生產資料丟到雲端，再進行大數據蒐集，透過人工智慧（AI）做出最佳化檢測，掌握顧客行為模式，就能進行精準生產，數位競爭力就出來了。

沈榮津強調，人才多元的交流，要透過海外見習，融入國際社會，然後促進國際的產業合作，再回到台灣，帶著國內企業打國際盃。

與會的台中市長盧秀燕，則分享市府在數位服務、協助產業轉型，及人才培育經驗時強調，未來數位國力發展，市府除可配合中央積極推動外，也將藉由區域合作，促進中台灣數位人才育成，打造「中部智慧共榮圈」。

為實現台灣轉型成為創新為基礎的經濟體，使台灣勞動力能更國際化，及成為數位國家的政策目標，各級政府機關與美國在台協會（AIT）共同推出了「人才循環大聯盟」一項公私部門合作夥伴關係的計畫，6月12日發表「數位國力-人才循環大聯盟白皮書」，立法院也在立委劉世芳帶領下，成立「立法院數位國力促進會」，協助政府推動政策。

(工商 )