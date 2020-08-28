為持續推動外國企業來臺上市，證交所27日攜手勤業眾信聯合會計師事務所及建業法律事務所辦理「2020年臺商關鍵論壇：解析後疫情時代，躍上臺灣資本市場」，邀請專家暢談後疫情時代金融暨經濟趨勢、資金稅務布局與進入資本市場規劃等議題。

證交所表示，此次活動吸引近百名企業代表出席，包括國內上市公司及其轉投資公司代表，與海內外有意回臺上市之企業主及高階主管與會。

證交所總經理簡立忠表示，依據世界交易所聯合會（WFE）2019年統計數據，臺灣資本市場全體上市公司市值逾1兆美元，市值排名全球第18位，成交值則排名第12位。

他強調，臺灣資本市場除市場活絡程度高之外，在法規透明度、審查時程掌握、國際化程度及二次籌資（SPO）便捷等面向均具優勢，相對適合臺商企業回臺上市，目前第一上市公司在臺掛牌家數為78家，平均本益比達23倍，上市後表現佳，倍受投資人青睞。

考量新冠肺炎疫情衝擊全球經濟發展，為使受疫情影響惟業績表現已逐步回穩的企業仍有機會進入資本市場籌集資金，證交所已公布相關疫情寬容措施，包括得申請延長上市掛牌時限2次；今（2020）、明（2021）兩年初次申請股票上市案件，上市審查時將綜合考量申請公司受疫情影響程度及最近期營運表現等，並注重其未來營運發展穩定性及成長性。

另外，證交所也彈性調整明年度初次申請股票上市案件，有關獲利能力認定規範，可望降低疫情對有意申請上市之短期衝擊，使其仍得以如期進入資本市場。

證交所戮力推動外國企業來臺上市，至今KY股的整體市值已達約1兆元規模。臺灣資本市場為企業上市籌資平台優質選擇，企業藉由資本市場奧援以穩健成長、永續發展之同時，亦為投資人提供更多優質投資標的，並共創海外臺商及臺灣經濟的「雙贏」。

(工商 )