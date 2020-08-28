9月起將有4點新制上路，都和民眾的荷包離不開關係。租屋電費、北市推400元機車停車吃到飽、機車汰舊換新新規以及兒童座椅等新規定。以下詳列4點新規定。

1.杜絕惡房東！租屋電費非單一價 需區分夏月及非夏月

內政部新版租賃契約9月1日將上路，新制規定，分租套房或雅房，房東向房客收取電費時，應區分為夏月（6月至9月）及非夏月兩種，且不得超過台電所定最高級距上限，夏月每度6.41元，非夏月每度5.03元。此外，為了防止「惡房東」，新制也要求出租人在租賃期間不得用任何理由要求調漲租金，簽約時應出示有權出租住宅的證明文件，說明房客負責修繕的項目及範圍，並應於租賃期間保持住宅合於居住使用；租賃關係結束後，房客遺留物經房東告知領回仍不理，房東可以將其拋棄。

2.兒童座椅需採「後向式」 違者最高可處3000元罰緩

新手爸媽要注意！小型車附載幼童行駛於道路時，年齡在2歲以下者，應安置於「後向式」幼童用座椅，予以束縛或定位，確保安全。而2歲至4歲以下，且體重在18公斤以下者，應坐於車輛後座之幼童用座椅，予以束縛或定位，並優先選用後向幼童用座椅為宜。若未依照規定將可罰1500至3000元。

3.機車族新制 北市9月起推400元停車吃到飽

在台北要找停車位可以說是一位難求，且市區收費也不便宜。加上因為北市府將在板南線捷運站周邊機車格進行收費，為了減緩對機車族的影響，於是交通局將在9月1日起推出，全市路邊機車停車月票400元、9月7日起全市每日1單20元、電動機車免費優惠；而原本的內科、松山車站、士林夜市的路邊區域性月票，即日起將停售。

4.機車汰舊換新補助 9月起向設籍地機關申請

機車族的一大福音又來了，環保署修正發布「機車汰舊換新補助辦法」，9月1日起，民眾換新車後不必再跑到原戶籍地申請。環保署表示，原規定補助須向舊車車籍登記地的環保機關提出申請，但實際民眾新購車輛後，多由銷售地點車輛製造廠或銷售商協助民眾辦理舊車報廢及申請補助程序，因此這次修正也讓民眾省去許多麻煩。

(中時新聞網)