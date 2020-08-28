日前傳出有業者要在台南後壁區設置堆肥場，當地居民質疑會影響生活環境，甚至衝擊無米樂社區的觀光，向台南市政府陳情反對，農業局28日邀集相關單位、業者和居民溝通，最後業者承諾停建堆肥場，將導向變更為其他用途，共同與社區居民維持無米樂的環保生態。

農業局為督促業者強化堆肥場內空污與水汙施，28日邀集農委會、畜產試驗所及市府工務局、水利局、地政局、環境保護局等單位，在後壁區菁寮里德馨宮召開禽畜生物資源化設施設置說明會，共同聽取無米樂社區民眾意見。

洪姓堆肥場業者於說明會現場詳細說明興建堆肥場後，汙染防治的積極作為與循環經濟的願景，同時確保堆肥場在密閉空間運作，友善無米樂社區的環境生態，但仍無法消除居民的疑慮。

經過充分討論及聽取居民意見後，業者正視社區居民訴求，現場承諾停建堆肥場，將導向變更為其他用途，共同與社區居民維持無米樂的環保生態。

農業局表示，循環經濟是目前首重目標，透過廢棄物再生的技術，創造二次經濟效益，確保資源以循環再生、永續方式利用。業者願意接納後壁區無米樂社區居民的心聲，朝向其他農業設施使用，共同維護社區的觀光價值，該局對業者的決定予以尊重。

農業局強調，該局站在地方主管機關立場，不僅將加速推動台南市新設畜牧場自治條例，亦期盼行政院農業委員會、畜產試驗所應研發無臭味符合環保標準堆肥場設置模組，俾利業者遵循参考，營造安居樂業生活圈。

(中時 )