館長陳之漢今日凌晨2時許遭23歲男子劉承浩開槍，造成四肢多處受傷，劉嫌事後主動投案，林口分局偵訊後，於下午1時許將劉嫌依「殺人未遂」、「違反槍砲彈藥刀械管制條例」罪嫌移送新北地檢署；新北地檢署複訊後，認為劉承浩有再加害被害人之可能，向新北地院聲請羈押。

(中時 )