開槍射擊館長 嫌恐逃亡、再度加害 新北地檢署聲押 19:372020/08/28 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉承浩因槍擊館長陳之漢遭移送新北地檢署，檢方訊後認為犯嫌有再傷害被害人之虞，向新北地院聲請羈押。（翻攝網路／張睿廷新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 館長陳之漢今日凌晨2時許遭23歲男子劉承浩開槍，造成四肢多處受傷，劉嫌事後主動投案，林口分局偵訊後，於下午1時許將劉嫌依「殺人未遂」、「違反槍砲彈藥刀械管制條例」罪嫌移送新北地檢署；新北地檢署複訊後，認為劉承浩有再加害被害人之可能，向新北地院聲請羈押。 (中時 ) #新北 #地檢署 #承浩 #館長 #刀械 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 館長遭槍擊警釐清犯案動機 前往嫌犯住家搜索 12:032020/08/28 社會 槍擊館長犯嫌送新北地檢署 躲車內避開媒體 14:512020/08/28 社會 館長遭槍擊 新北消防發文：回來深蹲救台灣 11:102020/08/28 社會 館長曾計畫基隆展店 如今遭槍擊 蔡適應譴責暴力 18:442020/08/28 社會 槍擊館長嫌犯請2名律師 陪偵每小時萬元起跳 12:132020/08/28 社會 新北警局長醫院探視館長家屬：會全力把案子查清楚 14:312020/08/28 社會 館長中彈 侯友宜：針對個案深刻檢討 期待他早日康復 09:552020/08/28 社會 黃國昌臉書出現「館長遭近距離射擊」的影片 12:052020/08/28 社會 館長遭槍擊 侯友宜臉書遭憤怒館粉出征 狂洗上百則留言 08:522020/08/28 社會 待警局11小時 轟館長3槍劉嫌穿黑衣遭移送不發一語 14:062020/08/28 社會 社會熱門新聞 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 3槍槍擊館長後父母不願出面 鄰居對他印象：就是小屁孩 - 社會 見同學女友洗澡下面癢 台大生「上往下」看光還狂拍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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