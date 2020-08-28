大法官於今日宣告黨產條例合憲，對此婦聯會發表聲明，表示雖然並不意外，仍深感失望。

婦聯會指出，從釋憲過程看，審理釋憲的大法官中有黨產條例之「設計師」及立法「提案人」之配偶，皆不迴避，本身即喪失公正性之期待。且大法官將黨產條例解釋範圍限縮至第2、4、8、14條，亦即僅處理黨產會之組織設立違憲及聽證調查程序侵犯司法權部分，黨產條例中其他實質影響人民權益，包括真正溯及既往、個案針對立法、違反正當法律程序的條文，並未納入本次釋憲範圍，恐係早已決定以鋸箭方式執行護航任務，應受譴責。

對於以不同意見書留下紀錄的四位大法官，婦聯會深表敬意。在許宗力大法官高度主導的釋793號解釋中，仍能堅持法律人的高度與風骨，為自己留下紀錄、向國家人民負責！

洛克在政府論中說：「法律的目的是對受法律支配的一切人公正地運用法律，藉以保護和救濟無辜者。」許宗力大法官亦曾經主張「良善立法」，故北高行之法官曾對其有所期待。這次的護航解釋，一再訴諸「威權時期黨國體制、民主轉型重新評價、社會公益重大價值」等口號，而將行政法院多位法官提出來的黨產條例違反民主法治國基本原則、行政判定財產破壞權力分立、不符法律明確性原則、溯及既往破壞法安定性等等，事關國家民主法治根本的事項，全部不予採納。

婦聯會質疑，對於以上種種違背現代法治國原則的部分，多數大法官竟輕巧的運用「追求重大公共利益」、「手段與目的達成需有關連」兩說詞即排除其違憲。亦即，政府只要打著「正義」的旗號，即有理由任意而為誅鋤異己。許大法官甚至直稱當事人「其信賴不值得保護」，此一鬥爭性說法實令人瞠目結舌！

婦聯會表示，絕不會因為這次的護航解釋而灰心喪志。過去一段日子以來，婦聯會上窮碧落下黃泉，從四面八方蒐集到各種資料，已完成充分準備，回到行政法院，會就黨產會這一段日子以來，以臆測、羅織、或錯誤解釋，嚴重誤導輿論視聽的部分，依證據法則，逐項駁斥說明，澄清婦聯會絕非國民黨附隨組織，為國家還原歷史真相，維護真正的公平正義。

婦聯會並將結合熱愛中華民國，堅信民主法治的國民，支持她們的國內外朋友，盡一切方法和力量，與不公不義的政府、不公不義的權勢奮鬥到底，不只是為婦聯會而戰，更是為中華民國而戰！

婦聯會重申，本會由蔣夫人宋美齡女士創辦，自始即非國民黨附隨組織，沒有不當取得財產；期盼與黨產會的訴訟能儘早塵埃落定，將凍結的資源用於開辦台灣社會迫切需要事項，並捐助其他社福公益團體推展業務，以共同增進全體國人福祉。

國民黨「千億黨產」全歸零？黨產條例全部合憲！

(中時 )