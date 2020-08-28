長榮集團將再增添上市生力軍，該集旗下的長榮國際、長榮航（2618）、張榮發基金會，以及大股東張家，合計持股逾5成股權的長榮鋼（2211），28日送件申請股票上市，預計最快明（110）年初可望上市掛牌，也將是近來難得一見的大型新股上市（IPO）案，為台股IPO市場注入新氣象。

長榮國際控有長榮集團重要子公司，握有長榮鋼22.81％，可見該集團對長榮鋼重視的程度，另長榮航也有9.56％，再加上張榮發基金會持股6.26％，大股東張國華、張國明及張國政等三人各持有長榮鋼股6.26％，長榮物流也持股0.03％，合計長榮集團對長榮鋼持股達57.44％。

長榮鋼董事長為林耿立，公司目前實收資本額39.94億元，主要產品包括鋼構工程、一般及事業廢棄物處理與汽電共生等，108年稅前純益16.14億元，每股稅後盈餘（EPS）2.44元；109年上半年EPS為1.08元，7月營收年增15.24％，累計前7月營收年增12.02％。

長榮集團近來獲利傳捷報，股價也漲不停，一掃年初因疫情帶來的低氣，如今再傳出長榮鋼申請股票上市，可謂多喜臨門。台股28日跌68點，但長榮集團旗下上市股，包括長榮、榮運、長勞航股價都以上漲作收，漲幅在0.62～1.33％之間，但都屬於中低價股，股價在11.45～16.35元之間，長榮鋼在興櫃收盤成交參考價為43.35元上漲0.37元，是長榮集團目前股價最高。

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