中油過往發言人均由既有副總督導出任，為強化公關、發言溝通能量，中油有意比照台電模式，將公關、發言系統專職化，亦即未來發言人無須督導公司業務，僅需專業發言幕僚。為此，中油現任發言人方振仁副總可望免間發言任務，擬由曾擔任中油發言人、前中美和董座張瑞宗回鍋出任，相關人事規劃預計9月1日生效。

如此一來，方振仁副總將全力專注天然氣第三接收站重大計劃推動，而中油當前副發言人陳明輝副總也將辦理退休，於在9月1日退休去職。

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