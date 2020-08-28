中油發言系統擬專職規劃 前中美和董座張瑞宗回鍋主掌 19:412020/08/28 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油過往發言人均由既有副總督導出任，為強化公關、發言溝通能量，中油有意比照台電模式，將公關、發言系統專職化，亦即未來發言人無須督導公司業務，僅需專業發言幕僚。為此，中油現任發言人方振仁副總可望免間發言任務，擬由曾擔任中油發言人、前中美和董座張瑞宗回鍋出任，相關人事規劃預計9月1日生效。 如此一來，方振仁副總將全力專注天然氣第三接收站重大計劃推動，而中油當前副發言人陳明輝副總也將辦理退休，於在9月1日退休去職。 (工商 ) #系統 #發言 #中油 #發言人 #副總 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中油高層傳異動 發言系統擬專職規劃 前中美和董座張瑞宗回鍋主掌 20:002020/08/28 財經 宏佳騰發表全新概念電動車Ai-2 Gather 結盟台哥大開發智慧車聯網應用 21:232020/08/28 財經 封殺令升級 衝擊半導體設備廠 04:102020/08/28 證券．權證 館長今中3槍鮮血直流倒地 歷年糾紛爭議懶人包一次看 10:092020/08/28 社會 活動斷層地質敏感區(F0021梅山斷層)劃定計畫書(草案)公開展示 17:282020/08/28 房市新訊 試駕報告－豪華休旅 動力完勝 KIA Carens CRDi 五人座旗艦版 04:102020/08/28 產業特刊 台電招博士6萬起跳 首開智慧電網 04:102020/08/28 金融．稅務 國民黨為何支持馬英九 媒體人揭曉答案：為阻擋他 09:302020/08/28 政治 頻遭網路攻擊 紐西蘭證交所連3日中斷交易 04:102020/08/28 全球財經 《通信網路》亞太電攜TBCASoft 建區塊鏈跨境支付 13:242020/08/28 財經 財經熱門新聞 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 蔣爸快來！傳陸晶片業招手 驚現台積電超強研發陣容集結 - 財經 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 遭外資降評開槍 台積電殺低就撿？專家曝驚人買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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