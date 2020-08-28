王欣晨（Amanda）日前錄製新歌〈奇幻的旅程〉，此曲為師兄張克帆八大同名新節目《奇幻的旅程》主題曲，她也因主唱人身份應邀赴宜蘭兩日遊，「恭喜克帆師兄開新節目，也謝謝他帶我來宜蘭玩！」Amanda表示不只一次來宜蘭，但這次隨節目一起造訪，是前所未有的深度旅遊。例如這次重遊傳藝中心，就體驗了藍染、椪糖、糖蔥等快要失傳的民俗技藝，更換上民初的鳳仙裝亮相，被團隊稱讚她很適合古裝，Amanda也攬鏡自照越看越喜歡，直接打趣說：「下次MV就這樣拍，玩穿越好了！」

此外，他也跟張克帆暢遊梅花湖，說好一起騎單車，但張克帆看到哈雷機車眼睛亮起來，直接換騎哈雷，呼嘯超車Amanda，讓她爆氣，頻呼：「哥，等等偶！」足跡亦踏遍羅東夜市和礁溪冷泉，讓她大呼：「身心靈放鬆。」但返北後發現自己曬黑了，最近每天勤保養美白，哀怨地說：「愛玩的代價！」

王欣晨和「紅孩兒」主唱張克帆因同門而成為「忘年之交」，有趣的是，19歲的王欣晨是「歆動音樂」第一位歌手，後來加入的「紅孩兒」反而變成師弟，「輩份」上Amanda是小師姐，但在年齡上，張克帆不折不扣是個「大前輩」，王欣晨提到克帆哥總是笑咪咪，表示克帆哥很照顧她，不僅常常在工作上給予指點，私下也常傳訊關心對方，「而且他很幽默，讓後輩的我常如沐春風，更由於都愛美食，也是好飯友！」這回張克帆開新節目《奇幻的旅程》，王欣晨特別幫唱同名主題曲，一搭一唱展現同門情誼。

王欣晨和張克帆隨節目赴宜蘭遊玩。（歆動音樂提供）

(中時 )