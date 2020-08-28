蔡政府拍板開放進口萊克多巴胺豬肉胺(瘦肉精)美豬，引起各界熱議。(示意圖/達志影像)

蔡英文總統親自宣布開放美豬、美牛進口，國民黨中常委田方倫、曾文培擬在下周中常會提案，請基隆、桃園、台南、高雄、屏東等縣市議會本黨黨團，針對其縣長過去曾反對含有瘦肉精美豬進口之言論提出質詢，是否堅持當初理念顧及市民飲食健康提出相關自治條例。

提案說明，過去民進黨在野時期，該黨立法委員皆曾針對開放瘦肉精美豬提出反對意見。爰此針對現為縣市首長的林右昌、鄭文燦、黃偉哲、陳其邁等人，於109年第二會期由國民黨黨團提出質詢，是否堅持當初理念顧及市民飲食健康提出相關自治條例。

鄭文燦於2016年5月在桃園市議會承諾：「我反對含有瘦肉精美豬進口」他並表示，桃園市政府有必要、也會盡快制定食品安全自治條例，新增過去縣府時代未納入管理的瘦肉精相關規定，更加全面地維護市內食品安全衛生

林右昌於2016年5月在基隆市議會說，維護市民健康的立場不能退讓，他完全支持學校營養午餐不能含有瘦肉精，他隨後並在寫有「拒絕美豬進口」海報上簽名，表明個人支持美豬瘦肉精要「零檢出」的立場。

潘孟安於2007年8月在立法院舉辦記者會，要求行政院不可因國際外交上之壓力，而放寬美國進口豬肉之瘦肉精殘留標準，應維持現有「不得使用、不得檢出」規定，不論進口肉品或國內生產的肉類製品，也要依相同檢驗標準查核，一旦發現豬肉含有瘦肉精，除了依法處罰，並應立即銷毀處理。

陳其邁於2013年3月在立法院表示，政府必須嚴格把關，但如果讓美國予取予求，造成豬農權益受損，馬總統則應完全負責。「台灣一旦屈服於美方壓力，讓豬肉進口，那天絕對是馬總統下台的時候。」

黃偉哲則是在2016年4月回應時任農委會主委曹啟鴻「沒有能耐不接受美豬」一說時表示，從第8屆立委到現在第9屆立委，對美豬開放是非常謹慎保守、小心，且傾向不要的；如果真的要開放怎麼可以未戰就先敗。

(中時 )