中油高層傳異動。中油過往發言人均由既有副總督導出任，為強化公關、發言溝通能量，中油有意比照台電模式，將公關、發言系統專職化，亦即未來發言人無須督導公司業務，僅需專業發言幕僚。為此，中油現任發言人方振仁副總可望免兼發言任務，擬由曾擔任中油發言人、前中美和董座張瑞宗回鍋出任，相關人事規劃預計9月1日生效。

中油共有5個副總，分別掌管不同業務；過往發言人也從中擇選合宜兼任。如此一來，方振仁副總將全力專注天然氣第三接收站重大計劃推動，而中油當前副發言人陳明輝副總也將辦理退休，於在9月1日退休去職。

中油推動第三接收站主要係為供應台電大潭電廠新增燃氣機組111年10月起運轉所需之天然氣，以確保北部電力穩定供應，有其重要性及急迫性。

張瑞宗成大環工系、台大環境工程研究所畢業，1989年透過面試，進入中油環保處當規畫師，開啟中油人生涯。之後，張瑞宗成功轉任儲運處副處長、處長，統管中油全台儲槽、管線、產銷調度。2010年，以52歲的年紀升任副總，是當時副總中最年輕的一位。2013年底被委以發言人任務，列為重點栽培對象。

如今，中油有意比照台電模式，將公關、發言系統專職化，擁有豐富中油資歷，也與媒體熟悉的張瑞宗回鍋擔任，將可讓中油發言系統交棒順利無縫接軌。

(工商 )