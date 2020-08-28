不滿開槍射館長 粉絲暴動爆打23歲槍手

館長陳之漢28日凌晨2點，在林口成吉思汗健身俱樂部旗艦店，遭到劉姓男子埋伏槍擊，劉男連開3槍後逃逸，館長手臂及腿部中槍，更是造成右大腿粉粹性骨折，傷勢嚴重，劉男犯案後隨即帶槍投案，並雇用2名律師陪同製作筆錄。新北地檢署複訊後，認為劉承浩有再加害被害人之可能，向新北地院聲請羈押。

館長今日凌晨2時許遭23歲男子劉承浩開槍，造成四肢多處受傷，而今日下午1時許，劉嫌依「殺人未遂」、「違反槍砲彈藥刀械管制條例」罪嫌移送新北地檢署，新北地檢署複訊後聲請羈押，期間一名身穿藍衣服的館長粉絲，情緒高漲，看到劉嫌直接衝上去爆打，隨即被警方拉開。

23歲劉丞浩近距離朝館長連開3槍，右手臂、右大小腿中彈，警政署長陳家欽28日親臨林口分局了解案情，面對媒體詢問目前是否有藏鏡人的可能？陳家欽回應，將用證據來說明，不排除任何案情也不預設立場。

本月16日館長開直播時，曾提到被男客人性騷擾，指對方「就摸我的胸部、摸我的手」、「手沒有停過」、「在那邊摸我5分鐘」；之後再次遇到這名男會員，一樣被拉住手臂，一開口說要退費，當時館長回答「退費需至櫃檯經作業流程辦理」，想不到這位男會員開始大小聲，控健身房業務不服務他，不斷嗆聲「告死你們」，埋下日後報復種子。

(中時新聞網)