在外貿協會協助下，台北市產業發展局7、8月舉辦「2020台北市線上經貿拓銷團」，針對東協六地市場進行線上視訊採購媒合會，總計吸引170家海外買主，創造4,796.8萬美元的潛在商機，海外買主的產業遍及資通訊、醫療生技、智慧機械與民生用品等。

台北市繼7月23日與新加坡、馬來西亞、印尼三地121家買主進行線上視訊採購媒合會之後，8月28日接力協助34家台北廠商透過線上連線泰國、菲律賓、越南等大型買主，產業領域涵蓋資通訊、汽配、民生用品、建材五金、機械、航空業與百貨零售業者等。

其中又以資通訊產業最為熱門，買主預約率高的產品為監控與安防為主。其次為科技產品，製造產業方面則有軸承、鏈條等，而在民生消費品方面，包括女性用品、保養清潔用品、保健品、健髮產品與台灣特色農產加工品等，詢問度均攀高，下月最終站將連線日本、韓國、紐西蘭、澳洲等四大市場，目前已徵集39家廠商，預計徵集101家北市企業參與連線，累計逾300個洽談場次。

(工商 )