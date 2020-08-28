日前美國總統川普在接受福斯訪問時被問到，若大陸武力犯台，美國允許嗎？川普僅回一句，「大陸知道他（川普）將怎麼做！」對此，前外交官介文汲分析，考慮到總統大選將至和美國內民意，加上川普本人並不喜歡打仗，若兩岸爆發戰爭，川普可能不會出兵。

介文汲27日在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，823砲戰的時候，台灣和美國之間有《中美協防條約》，人家研究歷史說，當時毛澤東打金門，就是要測試《中美協防條約》美國敢作到什麼程度？有協防條約的時候，美國提供武器讓你去打。

介文汲指出，日前川普接受美國媒體福斯電視台訪問，被問到如果大陸武力犯台，美國將如何應對？他支支吾吾說了一堆，既沒說要協防，也沒有說要出兵。而川普最大的考量是，如果要出兵，他選舉就不要選了，美國老百姓不會支持他出兵，派子弟兵來台灣流血，「這是不可能啦。」至於最近有民調顯示，有35%美國人說要支持台灣，介文汲說35%是他聽到最高的一個，並指出，那其他65%呢？只有有35%支持度他敢出兵？

介文汲說，他最近問過一些年輕人，如果兩岸發生戰爭，美國為什麼一定要出兵？為什麼要美國年輕人的血為台灣而流？現在美國跟台灣沒有條約協防的義務，且他們現在的主要敵人是中國大陸，那為什麼台海發生戰爭要他的子弟兵來流血？

介文汲還說，川普上任以後不斷在撤軍，從敘利亞、從阿富汗等地，他是一個不喜歡打仗的人，在這樣的情況下，台灣跟美國的步調去加入美國的國際反中大聯盟，我們要思考。就算現在加入「淨網計畫」，介文汲直言，「這時候加入，是不是太沒有頭腦？」而且，台灣還要考慮美國總統選舉的結果。

(中時新聞網)