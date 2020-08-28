東石鄉公所今日已請廠商到場了解造成阻塞的原因。（嘉義縣議員姜梅紅服務處提供／張毓翎嘉義傳真）

先天宮附近小巷昨日上午湧入大量雨水，行經車輛濺起水花。（嘉義縣議員姜梅紅服務處提供／張毓翎嘉義傳真）

縣水利處、鄉公所人員、鄉民代表會主席黃東岳、東石村長黃錫雄及縣議員姜梅紅服務處主任陳建宇等人昨前往會勘。（嘉義縣議員姜梅紅服務處提供／張毓翎嘉義傳真）

受到西南風影響，中南部出現短時強降雨，根據中央氣象局的雨量觀測紀錄，從27日凌晨至28日上午，嘉義縣東石測站累積雨量151毫米，昨日上午東石鄉先天宮前的道路傳出積水災情，居民緊急開啟移動式抽水機，水逐漸退去，鄉公所今日已請廠商到場了解下水道是否有阻塞。

從先天宮到東石分駐所之間的地勢低窪，每逢短時強降雨，經常因排水溝一時無法排洩水量，導致路面嚴重積水。縣水利處、鄉公所人員，會同鄉民代表會主席黃東岳、東石村長黃錫雄及縣議員姜梅紅服務處主任陳建宇等人昨日下午前往會勘，找出改善方案。

先天宮附近小巷，昨天上午湧入大量雨水，水淹到腳踝，行經車輛濺起水花，民眾個個撐傘涉水而過。東石鄉公所表示，經視察發現為短時強降雨的短暫積水，抽水機啟動後，積水逐漸退去；下雨時，雨水是從路邊的水溝或側溝，再排入箱涵，故已請廠商到現場巡查是否有阻塞。

另外，嘉義沿海雖然未發生魚塭溢流等情形，但這幾天陰雨綿綿，嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩指出，池中的藻類會因無法光合作用，間接影響氧氣供應，造成魚蝦死亡，因此，漁民通常會待天氣放晴、雨不再下，在池子灑石灰或碳酸鈣，避免水質惡化。

(中時 )