瘦肉精美豬將開放進口，震撼雲林縣養豬戶！中華民國養豬協會副理事長康富戶表示，政府今年還計畫增養100萬頭，到現在還不敢相信開放瘦肉精美豬進口，很錯愕，如果政府沒有提出配到措施，養殖戶無法生存，一定要走上街頭請願。

康富戶說，美國豬成本很低，用萊克多巴胺（瘦肉精）飼養成長比較快，成本和台灣豬有天壤之別，目前台灣豬對瘦肉精的要求是零檢出，豬農也不會想要這樣做，怕影響消費者的健康。

他說，台灣本來就有開放豬肉進口，進口美豬不含瘦肉精，大家都沒有話說，如果含瘦肉精美豬進口，台灣會沒有辦法競爭，這種豬肉質漂亮，而且成本又低， 商人無祖國，哪一國的肉便宜就買哪一國。雖然台灣豬肉口感比較好，但是加工豬肉就沒差了，台灣加工的量很多。

康富戶認為，養豬農對這個消息都很不高興，現在就看政府怎麼做，政府應該要想辦法，就像以前加入WTO，稻米賣不出去，政府提出轉作政策，要有一些配套措施出來。

養豬30多年的莊姓養豬農說，這幾年人力及防疫等因素，飼養成本提高很多，美國瘦肉精豬肉進口一定會衝擊到國內豬價，多年來政府也反對開放，為什麼現在要開放？

(中時 )