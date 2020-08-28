紅孩兒的化身「風神寶寶」將由新生代小生吳米娜飾演。(風神寶寶兒童劇團提供)

王寶兒／台北報導

東方經典《西遊記》以精彩情節與鮮明角色深植人心。致力歸廣傳統戲曲文化至兒童族群的風神寶寶兒童劇團，近日將搬演代表作《風神寶寶之火燄山》，將東方經典融入現代世界元素，讓本在小說中天不怕地不怕的紅孩兒，在戲中竟有了「害怕成績單」的弱點，大大顛覆觀眾想像。

風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢表示，《風神寶寶之火焰山》是風神寶寶創團的第一個作品，身為明華園藝術家族第三代成員，希望用歌仔戲親近孩童，風神寶寶兒童劇除了歌仔戲元素，更會融入現代舞台劇表演方式。為了和小朋友拉近距離，戲中也特別設計了互動遊戲，讓孩子們在不知不覺中走進傳統戲劇的世界。

《風神寶寶之火焰山》改編自《西遊記》，戲中有怕妻子的牛魔王、發福的鐵扇公主、愛說教的唐三藏，以逗趣設定拉近與觀眾的距離，以中文、台語、英語、客語交雜的方式演出，音樂旋律中也融合著歌仔戲的鑼鼓和傳統曲牌，透過肢體與舞台視覺效果，打破語言的隔閡，讓不熟悉台語的小朋友也能欣賞演出、認識台灣歌仔戲。

風神寶寶過往由陳昭賢親自出演，因陳昭賢懷有身孕，此回將由歌仔戲新生代小生吳米娜上陣，與王婕菱、李郁真、蘇達及周岱陽等演員一同登台。

《風神寶寶之火焰山》將在8月30日晚上7點於台北市華江國小演出。

(中時 )