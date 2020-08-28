警察局第六分局分局長盧廷彰(左）表示，藉由多元的方式與民眾接觸的機會，進行反詐騙、反毒品及交通安全宣導。（盧金足攝）

活動特別請來警犬隊進行表演，一同協助行銷毒品查緝與犯罪偵查工作。（盧金足攝）

Top City台中大遠百為西屯區大聖百貨公司，警察局第六分局為利用與市民面對面互動時機，強化防範主要詐騙手法及新興毒品之警覺，提升防搶竊及交通安全知能，預防民眾被害案件發生，特結合該公司舉辦「九三軍警一家」活動，辦理預防犯罪宣導，喚起民眾防範犯罪警覺，建立「預防犯罪、由我做起」之觀念，確保己身及財產安全。

警察局第六分局分局長盧廷彰表示，藉由多元的方式與民眾接觸的機會，進行反詐騙、反毒品及交通安全的宣導， 以期達到降低人民生命安全及財產的損失，吸引民眾，寓教於樂，深化宣導觀念。

警察局第六分局表示，結合轄區著名地標臺中大遠百因應節日辦理預防犯罪宣導活動，並於現場預防犯罪宣導有獎徵答，拉近警民關係，展現親民形象，同時傳達主要案類犯罪預防及交通安全觀念，以確保民眾生命財產安全。

除了在現場進行有獎徵答活動，贈送精美小禮物外，也擺設交安觀念互動彈珠台、打卡互動體驗區、小小哈雷機車搭配模擬馬路地圖供孩童體驗，教導孩童騎機車須戴安全帽、過馬路應停看聽、走斑馬線等交通安全觀念。

另該活動特別請來警犬隊進行表演，一同協助行銷毒品查緝與犯罪偵查工作，塑造捍衛民眾生命財產安全之優質安全形象，邀請民眾上台體驗與可愛的警犬互動，現場還請出4位孩童拱起手環，讓靈敏的緝毒犬聽從指令，跳躍圓圈，讓現場孩童都嘖嘖稱奇，雖然活動因雨臨時暫停了2次，仍無法澆熄現場民眾參與活動的熱情，大人與小孩玩得不亦樂乎!

(中時 )