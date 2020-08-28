65歲衣姓男子28日晚間6時許，駕駛自小客車行經義山路輕軌路段欲迴轉時，不慎將車子開入輕軌車道，警方表示，拖車也到場處理，但考慮拖車拖吊車子會影響輕軌營運，警方於事指導衣男將小客車往前行駛，目前已排除障礙，到場處理的警方驚呼表示，「這是第一次車子駛進輕軌的意外」。

(中時 )