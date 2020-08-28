迴轉開進淡海輕軌裡 小客車擋住輕軌去路 20:102020/08/28 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡海輕軌發生車子駛入的意外（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 65歲衣姓男子28日晚間6時許，駕駛自小客車行經義山路輕軌路段欲迴轉時，不慎將車子開入輕軌車道，警方表示，拖車也到場處理，但考慮拖車拖吊車子會影響輕軌營運，警方於事指導衣男將小客車往前行駛，目前已排除障礙，到場處理的警方驚呼表示，「這是第一次車子駛進輕軌的意外」。 (中時 ) #輕軌 #小客車 #車子 #警方 #拖車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張泰山開棒球交通車 小球員爭當乘客 18:492020/08/28 寶島 侯與青年對話 暢談城市願景 04:102020/08/28 地方新聞 騎士自撞光復橋分隔島 飛入對向車道遭撞腦漿溢出身亡 20:452020/08/27 社會 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 06:042020/08/28 社會 苗栗女騎士橫越馬路遭直行車撞擊重摔 送醫搶救宣告不治 13:102020/08/28 社會 因應連續豪雨 高雄輕軌應變再升級 16:482020/08/27 生活 《航運股》醫療需求再起 中菲行完成運送30噸照護設備 11:592020/08/27 財經 員林豆漿店去年車禍10人輕重傷 今大火燒死巫姓勵志青年 13:042020/08/28 社會 台灣首台醫療級呼吸器原型機 最快明年量產百台 11:202020/08/27 財經 丞相起風了 半導體大復活 09:002020/08/28 財經 社會熱門新聞 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 3槍槍擊館長後父母不願出面 鄰居對他印象：就是小屁孩 - 社會 見同學女友洗澡下面癢 台大生「上往下」看光還狂拍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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