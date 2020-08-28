總統蔡英文拍板決定開放美豬美牛進口，含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬，標準將比照日韓標準。針對有人質疑是否有業者會趁機進口豬的內臟，行政院回應說，台灣人不愛吃冷凍豬內臟，因此國內幾乎不會進口冷凍豬肝、豬腎，因此民眾不用擔心。

民進黨府院宣布美豬美牛擴大開放進口，過去僅限進口30月齡以下美牛，30月齡以上將開放進口，含萊克多巴胺美豬，標準將比照日、韓嚴格標準。

行政院說帖表示，台灣人因偏好溫體豬、不愛冷凍進口豬肉，因此即使開放美豬進口，也只會取代其他進口豬肉的市場，而且每人每年只消費0.49公斤的進口美豬，未來含瘦肉精美豬更僅佔0.1公斤，食用量微乎其微。而且台灣人冷凍豬肝、豬腎幾乎不會進口，幾乎都是去市場買溫體豬肝、豬腎。開放美豬對國內產業的衝擊難以發生，但政府仍準備百億產業基金，請豬農放心。

行政院發言人丁怡銘表示，台灣人不愛吃冷凍豬內臟，比較喜歡買溫體內臟。美國也只有22%的業者使用萊克多巴胺，每天吃33塊排骨達10年，才會超標。

(中時新聞網)