南韓科技大廠LG 在27日發表了一款新型電動口罩PuriCare，特色是具有空氣清淨功能，預計今年第四季上市。PuriCare內建兩個空氣過濾器H13 HEPA，效果接近LG生產的空氣清淨機。不僅可以淨化空氣，也能加速換氣量，讓佩戴者的呼吸更輕鬆。

PuriCare 外型雖然近似口罩，但 LG 表示，產品是根據人體工學設計，因此口罩能夠與臉部密合，避免鼻子、下巴周遭出現空隙，因此產品即使配戴數個小時也不會不舒服。

LG PuriCare 除了能淨化空氣，內建的呼吸感應器可監測配戴者的呼吸週期、音量，以調整內部風扇的轉速，加速換氣量，讓配戴者能更輕鬆地呼吸。

不過PuriCare 內建的 820mAh電池最多僅提供8 小時續航，若切換至高耗電模式，時數將縮短至 2 小時。

對於這款電動口罩， LG公司並未明確表明該口罩是否可以防止新冠病毒傳播，目前部分資訊只表示可以發揮空氣淨化的作用。但外媒揣測，該口罩就是針對新冠大流行病而研發的。因為LG曾表示，研發電動口罩的初衷就是代替某些普通口罩，由於PuriCare空氣淨化口罩可以重複使用，因此多少可以減輕目前供不應求的一次性口罩。

此外，電動口罩可以透過App和手機相連，只要口罩的濾心髒了，手機將發簡訊提醒用戶更換。

(中時 )