吳靜吉特地以流水席感謝一路陪他走過推動創造力教育的夥伴。(紙風車劇團提供)

王寶兒／台北報導

疫情使全世界共同歷經居家防疫的體驗，同時也激發不少藝術家的創造力，紛紛以疫情為題，創作鼓舞人心的作品。教育心理學專家吳靜吉認為，對大眾來說，提升創造力也是每人面對疫情時的關鍵助力，新作《創造力的激發》中，他也以一則則的幽默故事、名人名語，闡述創造力的重要。

吳靜吉表示，創造力就是組合起無關聯的元素，組合後的結果是驚奇的，且是有意義的能力。創造力也是幫助人類進步、克服危機的關鍵，如人類從只會行走到製造出腳踏車、飛機，靠的就是人類的創造力，現今世界努力發展新冠肺炎的疫苗，也是一樣的道理，需靠不同元素碰撞組合出有效藥物，才能化解危機。

今(28)日《創造力的激發》新書發表會上，吳靜吉特地以流水席擺設佈置現場，他表示，這本著作集結了多年來的創造力演講講稿，可說是從少年寫到白頭，他以早期農業時代、鄰居們互相幫忙收割稻子的「相放伴」名稱來稱呼與會好友，希望以流水席感謝一路陪他走過推動創造力教育的夥伴。

吳靜吉認為，疫情下創造力更顯得重要，創造力是人們突破困境的助力，如在居家防疫的生活中，人們依賴思考出不同的活動，讓自己脫離「被困住」的心理狀態，在聽音樂、聯繫朋友、讀書等活動中，為個人未來也增添更多可能性。

吳靜吉表示，生活處處是提升創造力的機會，如比喻、幽默玩笑、提問都是很好的方式，「如父母應對孩子打破砂鍋問到底的問題時，兩方都是在提升創造力，他們拼命在腦中運轉如何得到答案與應付對方，一問一答的過程更能增進思考。」

吳靜吉出身於宜蘭縣壯圍鄉，多年前於美國明尼蘇達大學取得教育心理學博士學位，曾任政大心理學系教授的他，也是蘭陵劇坊創辦人之一，現為紙風車文教基金會創意顧問。知名著作包含自傳《因緣際會擺渡人》、《創造力是性感的》、《心理語人生》等書。

(中時 )