賴瑩綺／綜合報導

人民幣兌美元在岸價（CNY）28日下午4：30收盤升穿6.87，走強143點，繼續創逾7個月高，盤中一度高見6.8616。

人民幣兌美元在岸價收報6.8651，較上日下午4時30分收報6.8794，升143點或0.21％；較晚上11時30分最後成交價6.8946，走強295點。

離岸價（CNH）更升破6.86，高見6.8579，截至晚間8時02分，離岸價報6.8567，在岸價報6.8627。

官方28日開出的中間價報6.8891，較上日6.8903，升12點或0.02％，連升4日，續創逾7個月高。

交易員指出，美國聯準會主席鮑爾的講話基本符合預期，市場對美元中長期下跌的預期更為一致；午後美元加速下行，人民幣順勢走升，短期仍有望延續升勢。

另有交易員認為，隨著中美貿易協議評估和鮑爾講話等關鍵風險釋放，市場對人民幣升值的預期繼續累積；中間雖然會有中美各種摩擦，但緊張局勢或暫不會進一步升級，亦不會對匯率造成實質性影響，人民幣階段調整仍是入場時機。

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