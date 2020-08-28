中興通訊28日晚間公布2020年上半年財報。報告顯示，中興通訊上半年實現營收人民幣（下同）471.99億元，年增5.81％；營業利潤28.41億元，年增長21.23％；淨利潤18.57億元，年增長26.29％。研發投入為66.37億元，佔營收比重為14.06％。

其中，大陸國內市場實現營業收入317.51億元，佔整體營業收入的67.27％。中興通訊表示，2020年上半年，公司整體市占率保持穩定，重點城市格局有所改善，較好完成數據中心和邊緣計算等新產品佈局，為形成產品長期競爭力和突破未來市場格局奠定紮實的基礎。

國際市場實現營業收入154.48億元，佔整體營業收入的32.73％。中興通訊表示，2020年上半年國際市場不確定性因素增多，公司克服困難，堅持全球化的策略不變，持續聚焦大國運營商和領先型跨國電信運營商市場，優化營收結構，進一步提升周轉效率，國際市場經營總體穩健。

按照業務劃分，中興通訊2020年上半年運營商網路實現營業收入349.70億元；政企業務實現營業收入48.16億元；消費者業務實現營業收入74.13億元。

(工商 )