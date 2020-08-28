經濟部國際貿易局與外貿協會28日舉辦「新南向行銷拓展協助方案」，針對東協國家邀來泰國、菲律賓及越南等3國、180家買主，與37家台灣業者進行線上視訊洽談；共完成250場洽談，促成1,177萬美元商機。

多家東協大型買主包括越南電動車領導經銷商Dai Phat Tin、菲律賓電氣大廠FIRST PHILEC、醫療用品經銷商WINWORTH TRADE INTERNATIONAL以及泰國文具禮品通路商SAKURA PRODUCTS (THAILAND)、金屬製品大廠V.M.T. Engineering Co.,Ltd等均參與採購。

貿協副秘書長王熙蒙指出，中美貿易戰深化與新南向國家的產業鏈結與市場通路布局，而新冠肺炎疫情更加速企業追求產業供應鏈分散需求。貿協推出「新南向行銷拓展協助方案」，提供廠商市場諮詢、商機媒合、網路行銷輔導三部曲服務，期在疫情期間突破重圍，分散風險。

國內電機大廠士林電機深耕拓展東協五國市場，透過洽談會更巧遇前年於北越拜訪的買主，並進一步透過買主了解當地最新情況，增添未來合作可能性，士林電機表示，線上服務是協助國內廠商開發新買主的最好方法，目前正評估參加貿協其他線上拓展活動。

而台灣控制閥過去以內銷為主，去年開始開展外銷市場，亦透過貿協媒合買主，業者表示，已與越商進行代理討論。貿協指出，「新南向拓銷協助方案」迄今針對東協六國已辦理兩場商機媒合線上洽談會，共洽邀259位買主，累積商機6,090萬美元，未來將持續辦理東協市場研討會，協助廠商對布局東協市場更進一步了解。

(工商 )