許仁杰去年底和老婆賴心瑀結婚，今年5月宣布老婆懷孕，預產期約在11月，距離老婆卸貨剩下3個月，不過他忙拍攝民視八點檔《多情城市》，收工時間不定，眼看老婆肚子越來越大，不僅躺臥姿勢不適感加增，又有水腫現象，且獨自睡會沒安全感，讓身為寵妻魔人的許仁杰很是心疼，他說現在拍戲只要有空檔3、4小時，一定立刻衝回家陪老婆，「幫她按摩舒緩，成為老婆專屬按摩師」。

日前許仁杰帶老婆逛婦幼展，首次逛婦幼展的他相當震撼，「看到寶寶爬行比賽，當下體悟到『這就是我未來的戰場』」，周邊更是停滿滿的嬰兒車，讓他震撼許久「這才是真正的停車場」。許仁杰笑說，兒子「Domi」出生後「不只是我的最佳配件，也要讓他舒服安穩」，事先做功課研究寶寶背帶，沒想到一進婦幼展被各櫃位吸引，先是買了洗臉慕斯，自己還買5包肉乾，老婆則看上可愛兔玩偶，許仁杰疑惑「Domi」剛出生應該玩不到，老婆一句「那是我要的」讓許仁杰不敢二話，笑說「孕媽媽不能得罪，馬上買下來」，結果逛半天「除了背帶嬰兒用品，還買一堆跟婦幼無關的」。

許仁杰先前帶老婆逛婦幼展。（翻攝IG）

近期他在《多情》與王瞳組CP，許仁杰讚王瞳是非常專業演員，演戲靈活互動能互相丟球，即興出來的場次自己也很喜歡。回憶有場戲互動，王瞳說要介紹女朋友給他認識，讓許仁杰嚇到噴食物，還直接噴在王瞳臉上。許仁杰說，這樣的表演方式不是每個演員都能接受，但和王瞳配合得相當不錯，兩人玩出許多火花。歌手出身的許仁杰，更在劇中表演唱歌，他笑說「我竟然可以參雜我的老本行，原本唱一首，觀眾反應不錯，編劇又再讓我唱另一首」，笑說「常常台詞背完要背歌詞」。

許仁杰和老婆賴心瑀期待兒子「Domi」的到來。（翻攝臉書）

(中時 )