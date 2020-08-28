姜書琳（左起）、蔡宛徐、吳羿萱突破女性先天限制，擔任台電雲林區處的配電外線技術員。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（左三）對三名女員工相當佩服，想幫她們牽紅線。（周麗蘭攝）

台電外勤女性員工近10年來漸增，她們戴著10多公斤重裝備在電線桿上工作，其中不乏克服懼高症者。台電雲林區處表示，女員工細心、動作細緻、按照標準作業程序（SOP）做，劣勢是體能比較差。32歲吳羿萱說，有時站電線桿2小時就會累。

雲林縣府今（28日）號召台電雲林區處引領下游協力廠商成立「安衛家族」，由大廠輔導小廠，降低高處墜落、觸電、侷限空間缺氧等職災危害，3名女配電外線技術員姜書琳（33歲）、吳羿萱（32歲）、蔡宛徐（24歲）備受矚目。

台電雲林區處維護經理張楙鍬說，近10年越來越多女性報考配電外線技術員，也歡迎女性報考，第60期的女學員從筆試到完成訓練，100％報到沒有退訓，她們和男員工一樣戴著重裝備爬電線桿換礙子、熔絲鏈開關。

張楙鍬表示，女性員工的特點是細心、穩定性好、比男員工能按照SOP做，不會自作主張，缺點是體能差一點。

33歲姜書琳在台電工作4年，目前是配電外線技術員，也是高雄台電訓練所講師，出勤時可指揮承攬商做事。她說以前停電的時候會罵台電，自從到台電工作後就能理解了。

外型亮麗的吳羿萱（32歲）大學讀的是整體造型設計系，家裡開工程行，父母親贊成她到走這一行，她覺得最大的挑戰是體能差，站電線桿2小時就會累，最大的潛力是韌性。

24歲蔡宛徐多媒體科系畢業，原本有懼高症，從早上爬半桿（5公尺）、下午爬到竿頂練習，每天練爬後已完全克服。

台電配電外線技術員實習薪水是2萬4000多元，正式員工薪水是32k起跳，最高可達70k，女性報考原因多為福利好、穩定。

(中時 )