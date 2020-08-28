藤原紀香與片岡愛之助結婚4年，夫婦感情恩愛。(取自藤原紀香部落格)

日本大美人藤原紀香再嫁歌舞伎演員片岡愛之助，結婚4年來感情甜蜜，未料隨著老公近來演出大熱電視劇《半澤直樹2》，人氣急升，讓他昔日私生子傳聞再度被翻出，遭日本媒體爆料與私生子關係好轉，與先前態度180度大轉變。

片岡愛之助9年前曾被踢爆在讀大學時期，與酒店小姐舊愛育有一名私生子，讓片岡一度開記者會否認，隨後又被酒店小姐曝光更多細節，痛斥他當年突然離家出走，棄母子倆不顧，多年來對兒子不聞不問，她只能獨力扶養孩子長大。

多年過去，日本媒體近日又突然在某住家前，發現一個長相激似片岡愛之助的年輕男大生身影，更指這名男子就是片岡愛之助的私生子！報導還表示，片岡愛之助與藤原紀香結婚4年來，一直沒有子嗣，可能因此心態改變，自此後父子見面頻頻，關係變得密切。

其實片岡愛之助當年與藤原紀香結婚不久，就爆出他突然要求驗私生子的DNA，想確認是不是親生的，讓前女友十分火大，更被外界猜測他此舉可能是有意想把歌舞伎的技藝交棒給私生子。對此，片岡愛之助也透過部落格否認，喊冤報導不實，自己看到新聞也很驚訝。

(中時新聞網)