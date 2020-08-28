住在台中的一名女子小如（化名），3年前向男友買進一間價值3千萬元的豪宅，但兩人交往期間，男友不斷與前妻藕斷絲連，甚至與其他女性朋友出遊、睡同房發生性關係，導致兩人不斷爭吵，男友更於2018年在豪宅內輕生，房子成為凶宅，不滿的小如認為男友故意報復，決定提告求償。

小如開庭時表示，自己在2017年12月5日，向男友以總價3千萬元，購入一間豪宅，並且在隔年的3月29日，全部付清房款，當時小如也讓男友保有豪宅鑰匙，同意他在此進出、或是居住，想不到2018年11月8日，男友在屋內輕生，豪宅變成凶宅，房價直跌1078萬元，小如認為是男友刻意報復，因此提出民事訴訟求償。

小如指出兩人交往期間，男友不僅與前妻、以及其他女性朋友糾纏不清，甚至一起出國遊玩拍攝親密照片，男友還稱呼別人「老婆」，對此兩人經常吵架，常以「因為我拿了妳的錢，才會這樣質疑我」、「我已經沒有任何能力」、「不必揶揄我」、「我今生最大的錯，就是不應該拿妳的錢想開工廠」等語，回應小如對關係的質疑。

與男友的「寄人籬下」相比，小如經濟穩定，名下擁有數棟房產，認為男友對此應該不滿許久，也曾抱怨小如自以為是、不懂體諒，且男友身亡時已年過50歲，對於凶宅判斷能力不可能不知道，才會選在豪宅裡輕生，意圖兩敗俱傷、發洩不滿情緒。

對此小如男友遺產管理人表示，2人雖然偶爾會爭吵，但男友輕生並不是因為吵架，亦沒有證據可以證明男友是故意侵權。台中地方法院審理此案，認為小如男友輕生，雖然主觀是殘害自己生命，但同時讓房屋變成凶宅，日後難以出售，與房價跌落有因果關係，認為小如主張有道理，判遺產管理人應在遺產範圍內，給付小如1078萬元。

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