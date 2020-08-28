總統蔡英文今宣布開放美豬、30月齡以上美牛進口，衛福部長陳時中晚間現身疾管署說明細節，陳時中表示，美豬、美牛開放前都已進行風險評估，美豬的評估是在108年進行，美牛則是107年。目前對於美豬的萊克多巴胺（瘦肉精）殘留容許量仍未定，將參考CODEX標準來訂定，美牛則因過去就已經開放，殘留容許量不變，仍為10ppb。

陳時中表示，此次之所以宣布開放美豬、美牛，是因為過去已經做過了風險評估報告，經過評估後，才訂出政策的方向。

對於美豬、美牛品質的把關，陳時中表示，會進行系統性查核、茶廠和邊境把關。衛生單位將要求檢附檢疫、衛生、出口證明，查廠的時候，則會檢驗過程是否符合我們的需要。產品進入台灣後，也會進行抽檢，並推動後市場查驗。

依據《食品衛生管理法》規定，10年內發生過狂牛症地區的牛隻，頭骨、腦、眼、脊髓、絞肉及內臟6大高風險部位都不能進口。陳時中表示，此次開放的牛肉未有高風險部位。

至於食品的標示，陳時中表示有3種情況，今天食藥署已經公告散裝食品的規定，至於包裝或有容器的產品，以及市售的食品，近期也會進行相關的預告。

陳時中表示，對於美豬的萊克多巴胺殘留容許量，目前尚未訂出，但會參考CODEX標準來訂定。依據CODEX標準，肌肉為10ppb、肝為40ppb、腎為90ppb、脂肪則是10ppb。美牛方面，因過去已經開放30月齡以下肌肉進口，此次開放30月齡以上的產品，也會維持原訂的標準，也就是10ppb。

對於此次開放美豬、美牛，是否是在美國衛生部長阿紮爾來訪時提及？陳時中表示，當時知識在交換防疫的經驗，對篩檢的方式、疫調的方式、藥物、醫療器材等進行討論。

陳時中表示，在後疫情時代，全球供應鏈重組，我們必須把握機會，進入相關的體系來，國家經濟才能往前走，除了會對CODEX的標準來檢視，還會檢視對農業的影響，在政策定下來之後，各方會趕快去進行。

(中時 )