南韓知名高爾夫球選手安素鉉(안소현)，以甜美的外表與凹凸有致的好身材在球場上成為全球矚目的焦點。然而不少高爾夫球選手的獎金不如外界想像中得多，安素鉉卻憑著超高人氣吸引大批廠商贊助，額外增加的收入甚至還比職棒選手來得多。

安素鉉雖年僅25歲，2013年加入韓國女子職業高爾夫協會後，便以亮麗的外表與甜死人的笑容成功在球場上吸引目光，後來再憑著超強實力，在KLPGA韓國女子高爾夫錦標賽中，從過去的43名一路挺進21名，表現備受肯定。

在 Instagram 查看這則貼文 KLPGA 프로골퍼 안소현 ⛳️（@ahn_so__1）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 下午 8:10 張貼

目前，她雖離巔峰還有一段距離，但每次在球場上穿上緊身球衣的她，「豐滿的上圍」與性感的身材曲線，總是成為媒體拍攝的焦點，也讓她因此粉絲數倍增成為另類網紅，甚至有不少贊助廠商紛紛找上她代言。

近日，韓國媒體《Edaily》的報導中指出，安素鉉光今年就獲得7間的廠商贊助，加上今年拿下韓國女子高球巡迴賽的全卡贊助獎金，總價值至少超過3億韓元，比平均年薪約1.4億韓元的韓國本土職棒選手來得高，可見她驚人的吸金能力。

在 Instagram 查看這則貼文 데상트골프(Descente golf)（@descentegolf.kr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 18 日 上午 2:20 張貼

(中時新聞網)