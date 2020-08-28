大法官今天宣布黨產條例合憲，中投、欣裕台公司發布新聞稿表示，大法官並未處理黨產條例以溯及既往、倒置舉責任方式推定「不當取得財產」的重大違憲爭議，令人遺憾，並對行政法院承審法官一致聲請釋憲，籲請大法官具體指明如何處理依循合法途徑取得財產，卻遭事後溯及推定「不當取得財產」的憲政爭議，大法官放任憲政失序，令人痛心。

中投、欣裕台公司指出，多達7位行政法院法官依其合理確信，一致認為黨產條例有違憲疑義，大法官的解釋僅有處理極小部分的爭點，宣告合憲，但中投公司委任律師谷湘儀日前在憲法法庭中一再指出，黨產條例授權行政機關以溯及既往方式，倒置舉責任推定「不當取得財產」、事後變更既存數十年法律秩序等極具爭議的規定，大法官在解釋中卻迴避處理，導致黨產條例諸多違憲規定無從釋疑。

新聞稿提到，歷來相關法律均無限制政黨不能投資民間事業、取得盈餘，我國首次政黨輪替後，民進黨政府多次調查國民黨黨產，均難認為中投公司歷來自公開交易市場上獲取的收益，有何違法之處。

新聞稿指出，中投及欣裕台公司憑藉投資專業在公開市場獲利，相關投資有助於我國經濟、外交發展，更無侵害第三人權益、影響政黨公平競爭，卻遭事後溯及推定全部財產均為「不當取得財產」並遭凍結，大法官卻迴避處理，置憲政失序不顧。

對於大法官的迴避處理，中投及欣裕台公司期盼，未來個案中由承審法官秉持對憲法秩序的維護，再次聲請補充解釋，並拒絕適用違憲法律，以真正落實社會轉型與過去和解、追求真相、弭平爭議的正義。

此外，過去由國民黨籌資成立的民族、民權、國家發展等三個基金會也發布新聞稿指出，行政法院法官要有違憲的確信才能聲請釋憲，足以證明他們的主張不是無的放矢，基金會感謝法官們不懼威勢，勇於伸張正義、捍衛司法公正的行為，並對於釋憲結果感到遺憾，未來將持續於行政訴訟程序中積極捍衛自身權益，並再與律師研議其他維護司法價值、公平正義與人民權益的可能方法。

(中時 )