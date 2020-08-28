隨著下半季換球，中職全壘打率逐漸下滑，富邦悍將的打擊火力卻絲毫不受影響，下半季得點圈打擊率反而是全聯盟最高。悍將總教練洪一中認為關鍵在於打線重新安排，他說：「開路先鋒的1、2棒是關鍵，上壘率高才能提升整體打擊戰況。」

旅美回來的張進德，是今年富邦季中選秀第一指名的球員，最近將原中心打擊3棒的他調往第2棒後，對富邦打擊表現提升不少，從二軍調回一軍的打擊教練羅根表示，依據他對球員的熟悉度去做調整、溝通後，確實在張進德、高國輝等人上都看見不錯的戰績。

阿德的好表現不是只有自己的功勞，是經由整個團隊的改變，羅根說，對2棒的角色定位在於如何成為攻擊要角，重點在於讓投手難以操控投球，並讚賞富邦具非常多有潛力的打者，相信在調整動作和重新安排打線後，能在下半季打出好成績。

關於下半季的打擊狀況比上半季來的好，是否跟換球有直接的關係，羅根說：「換球不是我們能掌控的事，但我們能掌握自己有把握的事。」況且他說，換球主要是影響投手、守備比較多，對打擊並沒有太大的影響，所以打者不必想太多，主要還是依照原先的訓練模式，專心將球打準、打好就夠了。

(中時 )