彰化縣政府衛生局日前意外篩檢出一名確診少年，昨天已經採檢陰性出院，疫情中心指揮官陳時中表示，今天政風調查進度已經完成，並交給法制組討論，初步看來彰化執行面有便宜行事的味道，且讓他「比較在意的是，他們認為自己作為是對的」，因為法律見解不同，因此由法制組接手。

陳時中今天晚上七點多剛針對彰化衛生局的調查一事開完會，會後表示，今天政風調查報告已經完成，陳時中說，比較在意的是說，彰化還是認為主動採檢的作為是對的，但在《傳染病防制法》規定，平時這樣做當然是對的，但指揮中心成立後，就應按指揮中心的指示辦理，這在法律上的見解不同，就交由法制組去討論。

陳時中表示，目前來看，因認為彰化有過度解釋且執行面上有便宜行事的味道，至於ＩＲＢ部份因為有檢舉的問題，因此請醫事司科技部教育部成立一個專案小組去了解。

何謂便宜行事？陳時中說，就像他們受受驗者出來採檢的時候應該要通知警政單位，但好像沒有。且平常要篩檢是可以的，但現在是指揮中心成立期間，應該要受指揮中心的辦法來執行，法律上見解有分歧。

不過也因此，陳時中說看到這個外出篩檢的漏洞，所以上週才宣布未來外出就醫一率都要搭計程車和救護車。

至於昨天衛生局萬人血清報告出爐，有沒有任何防疫上的幫助？陳時中表示，政策上沒有需要調整的地方，但現在回頭看，學術研究就是很困難，非常辛苦，沒辦法每次都有效。

對於彰化縣做出彰化安全，台灣安全的結論，陳時中也表示並不認同，他強調，彰化的研究是針對居家檢疫和居家隔離者，本來就和社會區隔開來，並非真正代表社區，因此沒辦法這樣推論，證據不足，社區是否安全要看社區通報個案是否有群聚的角度 這兩個要相輔相成來看。

陳時中於受訪時，突然問大家今天是幾號，接著說案485美國少年，昨天已經出院了，採了很多陰，當少年住院後，PCR的Ct值相對高，所以才能很快出院。

(中時 )