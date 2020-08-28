館長陳之漢28日凌晨2點，在林口成吉思汗健身俱樂部旗艦店，遭到劉姓男子埋伏槍擊，劉男連開3槍後逃逸，館長手臂及腿部中槍，更是造成右大腿粉粹性骨折，傷勢嚴重，劉男犯案後隨即帶槍投案，並雇用2名律師陪同製作筆錄。新北地檢署複訊後，認為劉男有再加害被害人之可能，向新北地院聲請羈押。

而館長的老婆，也在臉書首度發文回應，表示謝謝大家關心，目前手術順利也能入睡，並且標註（#hashtag）「護理人員真的很貼心」、「非常謝謝他們」、「這幾天需要好好休養」、「沒辦法一一回覆但感謝大家的關心」。

根據了解，劉男將自己灌醉後，跑到林口健身房門口埋伏，趁館長準備上車時，朝他開了三槍，隨後劉男帶著裝有一把槍、五發子彈的包包步行前往林口警分局文化派出所自行投案。

館長手術前，醫師向家屬說明，館長身上有多處彈孔，應為槍擊穿透傷，目前明顯槍傷為右手臂1發槍擊穿透傷，是子彈穿透手臂後，再擊中右大腿，造成彈頭卡在腿內右大腿粉粹性骨折，彈頭穿著卡在右腳踝右小腿1槍。

(中時新聞網)