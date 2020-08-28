彰化萬人血清檢測期中報告昨(27日)出爐，陽性率為萬分之8.3，得出社區很安全、一般人不需做檢測等結論，但近期指揮中心、彰化衛生局以及台大公衛之間的紛紛爭爭，仍待政風調查，而計畫主持人、台大公衛學院教授詹長權則喊話「不要把意見不同的踢出合作對象」。對此，資深媒體人陳揮文在廣播節目中則轟陳時中，「不要在內部找敵人」。

詹長權在記者會中說，「大家要知道，我們都是在對抗病毒中不可或缺的一塊，不要把意見不同的踢出去，說不是自己的合作夥伴。」他更有感而發地說，對於不了解現況，不了解我們三個人（指台大公衛學院教授陳秀熙、葉彥伯），對我們的質疑是合理的，至於很多責難，他也要學習

對此，陳揮文今(28日)在廣播節目中《飛碟晚餐 陳揮文時間》中說，詹長權說的這句話有哲理，放在公共衛生、防疫、兩岸關係都是對的，但像是白牌車司機、浙江台商，目前認定白牌司機感染源鎖定台商，但當時就有很多爭議...，重點是陳時中的態度。

陳揮文批，「覺得陳時中心態很不好，只要你挑戰我我就電你，包含彰化衛生局、台大公衛所，就是這樣，不要在內部找敵人，怎可能逼大家意見都一樣？那是不對的，感染源是哪裡是一回事，遇到事情，你的高度更要展現。」

(中時新聞網)