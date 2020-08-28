華山基金會安定愛心天使站服務的長輩，超過半數是一人獨居的老人，為讓爺爺奶奶們生活多點色彩及樂趣，也落實學生的敬老教育，28日華山基金會在安定國中舉辦「超高齡網球公開賽」，邀請5位阿公阿嬤們走出家門，與安定國中的網球好手，一起體驗揮拍的樂趣。
安定國中網球隊於2002年成立，18年來培訓了不少優秀網球選手，包含2018年澳網青少年單雙冠軍梁恩碩，世界青少年代表隊國手蔡侑芩、謝宇瀚、王愷翔等。
而今日則由安定國中現役網球隊學員，擔任長輩的一日教練，從握拍、揮拍、擊球等，一步一步的帶領阿公阿嬤們經歷人生網球初體驗。
而樂於助人的安定國中校長陳慧如與學務主任施宏忠，更提前號召學校師生一同響應華山基金會的中秋公益團購，並轉贈參與長輩，做二次公益。
陳慧如說，希望義賣的收益可助華山安定天使站在地常年服務經費外，也期盼網球隊的每位選手未來名揚四海之際，皆能不忘根、不忘本的回饋家鄉。
(中時 )
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