木蘭聯賽台北熊讚vs.花蓮比賽精華。

木蘭女足聯賽29日將於新北輔大足球場進行第12輪賽事，龍頭花蓮對上墊底的高雄陽信，獲勝就能締造跨季連13不敗的隊史新猷，倘若老二台中藍鯨無法取勝台北熊讚，花蓮還能取得最快下周提前封后的「聽牌」優勢。

花蓮目前領先藍鯨5分，倘若本輪花蓮勝而藍鯨未勝，差距將拉開到7分以上，在木蘭聯賽剩下最後3輪的情況下，下周花蓮贏球就能提前登基。藍鯨本輪也是非贏不可，才能拖住花蓮的封后步伐。

本輪主場球隊新北航源FC為了吸引球迷進場，也推出「木蘭比賽進場贏獎品做公益」活動，球迷們可以捐發票代替門票進場，還可以下載 #OQRTicketAPP 抽好禮。此外，台灣國民內衣店EASY SHOP的吉祥物「小橘」也將繼續登場，在第二戰到觀眾席和觀眾互動合照並送贈品卷，期待各位球迷前來一起同樂。

木蘭聯賽官方整理的第12輪觀戰焦點如下：

★高雄陽信 vs. 花蓮

1. 陽信在上周敗給航源、苦吞創紀錄的隊史50敗，此敗也讓他們與第5名的新北積分差距拉開至6分，本輪若再敗、本季積分將可能無法超越航源，就看林瓊鶯、魏采萍等兩位前輩能否率領球隊扛住對手猛攻，為高雄守住積分。

2. 領頭羊花蓮上周以5-2大勝熊讚，不但追平2017、2018賽季的跨季12連不敗的隊史紀錄，最近火力更是驚人，連四輪每戰攻進5球以上，這也創下木蘭聯賽新猷，本周面對陽信能否雙創紀錄？

3. 花蓮吳詩萍最近表現神勇無比，4戰攻進11球，其中3戰演出帽子戲法，本周依舊是花蓮火力最大依靠。此外，高雄陽信新援魏采萍曾經效力花蓮台開，本次回歸首次面對老東家、表現令人期待。

台中藍鯨包欣玄連7場進球，火力驚人。（中華足協提供）

★台中藍鯨 vs. 臺北熊讚

1. 藍鯨上周獲勝、與榜首花蓮維持5分差距，本輪不僅必須獲勝以維繫爭冠希望，更必須戰勝熊讚、以保住第二的位置。在這場關鍵大戰中，租借自陽信的門將林奕含、本輪能否繼續上一戰的穩定表現至為關鍵。

2. 熊讚上周輸給領先者花蓮後，與榜首差距9分，本戰若不勝就可能退出爭冠行列，再加上與第二名藍鯨也差距4分，可說是退無可退，本周勢必要全力求勝。

3. 上一輪台中藍鯨包欣玄創下連7戰進球新猷，不僅超越她與李綉琴本季共同保持的連6戰進球的木蘭紀錄，更狠甩2017年陳燕萍、2016年余秀菁的連5戰進球舊紀錄，本周能否繼續推升？

新北航源上周以2比1氣走高雄陽信，在第3循環開出紅盤，本輪則有主場優勢加持。（中華足協提供）

★新北航源FC vs. 桃園國際

1. 上一輪戰勝陽信、鞏固第5名的位置後，航源與國際只剩3分差距，本周若能取勝，不僅積分追平宿敵，也將會追平2019年創下的隊史最佳紀錄。

2. 國際上一輪0-2惜敗藍鯨，但防守強韌讓人印象深刻，本輪若能突破連兩戰未能進球的火力低潮，將有相當大的可能取得積分、打破去年創下的11分隊史紀錄。

3. 本輪將是雙方在「青山路德比」中第6次交手，上一次對戰國際獲勝，目前以3勝1和1負取得領先，就看本輪航源能否復仇。而上一輪表現精彩的航源曾淑娥、與國際後防溥奕間的攻防對決，以及廖玟淇、朱芳儀兩位前後期國門的表現，也將是本戰的觀戰重點。

(中時 )