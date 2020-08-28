美國聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell) 傑克森洞全球央行年會27日發表演講，他們將通膨率目標調整為「平均」方式計算，容許通膨率暫時超過2%目標，以支撐就業市場與美國經濟復甦腳步。但瑞士信貸美國證券首席策略師Jonathan Golub認為，日本在過去30年間採取非常積極的貨幣寬鬆政策，但一樣無法提振經濟，若是如此，Fed怎麼以為可以拿出更好成績。

鮑爾表示，Fed多年來一直試圖將通膨率保持在2％目標，這是他們認為可控制的區間，代表經濟健康發展。但是自金融危機以來，美國的通膨率持續低迷，加上新冠肺炎疫情衝擊，Fed雖在2015年重新回到升息循環，但在新冠肺炎疫情爆發後，Fed迅速將利率調至0~0.25%區間，保持資金流動性。

據英國《金融時報》報導，Fed的通膨新架構，以及近幾個月來不斷對市場投入資金，Jonathan Golub質疑，若日本經濟都無法就此恢復，Fed怎麼會認為美國可以拿出更好的成績？

MacKay Shields資深總體經濟師Steven Friedman表示，Fed的平均通膨2%目標，是否能快速轉化為聯邦公開市場委員會(FOMC)的具體前瞻指引，這是接下來市場關注的焦點，FOMC必須趕快拿出行動，否則市場會對Fed所提出新架構抱持遲疑。

Die Welt金融版資深編輯Holger Zschaepitz日前發推文指出，目前日本央行的資產負債表規模為日本GDP的132%，Fed目前的資產負債表則是占美國GDP的36.1%。

外國媒體報導也指出，Fed如今的行動，與28日因健康因素而辭職的日本首相安倍晉三在2012年就任後所提出的「安倍三箭」、也就是安倍經濟學極為相似。

安倍經濟學提到3大關鍵：分別為寬鬆貨幣政策、擴大財政支出以及結構性經濟改革與成長策略，專欄作家Daniel Moss指出，在當前全球經濟壟罩在新冠肺炎疫情陰霾下，消費需求銳減，各國央行也要沿用這三箭，特別是擴大貨幣供給量，保資金流動性無虞。

(中時新聞網)