為慶祝九三軍人節，海軍司令部今（28）日與統一7-ELEVEn獅共同合作在臺南棒球場舉辦「揪你來看球一職棒開球」活動，由司令劉上將主持，藉此彰顯軍人價值，提升軍人形象，進而使國人認同國防，支持海軍。本次活動因應新冠肺炎疫情，依據中央疫情指揮中心「防疫新生活政策」及配合中華職棒聯盟防疫作為，具體落實各項防疫措施。

開球活動安排各項精彩絕倫的動態展演，包括艦隊水兵手旗聯合表演，並邀請全國高中職樂儀隊聯合隊伍與陸戰樂儀隊共同演出，最後由海軍官兵舉護巨幅國旗進場，並由陸戰隊6對兄弟姊妹檔官兵領唱國歌，展現國軍熱愛國家、守護國旗信念，現場球迷也深受濃厚的愛國心而感動，更凝聚了全民國防向心。

此外，本次球賽邀請國軍首位具備水中機械專長的海軍水下作業大隊女性士兵任婕擔任投手；另由在同單位服役的胞兄任毅上士擔任打擊手實施開球，為今日精彩球賽揭開序幕。

今日球賽邀請各單位官兵及眷屬共襄盛舉與現場球迷觀眾互動同樂，氣氛熱絡。藉此活動對內激勵國軍官兵士氣與榮譽感；對外使民眾瞭解國軍勤訓精練成果，彰顯軍人價值，共享國軍榮耀，形塑正面形象。

本日活動同時於球場外設置全民國防、人才招募及社團成果展等攤位，希望以動（靜）態等多元的國防體驗方式，與民眾近距離接觸，進一步認識海軍，瞭解官兵平日戮力戰訓本務之成果，共同見證多元化國軍的一面，吸引優秀人才加入海軍。海軍司令部進一步表示，藉由今天的活動，除了慰勉官兵的辛勞，同時讓國人瞭解「海軍永遠是人民的守護者」。

此外，也特別感謝中華職業棒球聯盟及統一獅球隊本次對九三軍人節敬軍活動全力支援，讓全體參與的官兵、眷屬及球迷有個愉快的棒球之夜。

統一獅總經理蘇泰安表示：「很榮耀能跟國防部合作，這也是第二年與海軍共同舉辦去年在高雄澄清湖主場舉辦獲得球迷肯定與好評，今年能在台南棒球場舉辦特別有意義，賽前各項表演充滿震撼，堪稱高水準表演，讓球迷也更感受台灣國軍的精實，期待這樣模式的合作能夠一直延續，成為典範。」

國軍首位具備水中機械專長的海軍水下作業大隊女性士兵任婕擔任開球投手。（統一獅提供）

(中時 )