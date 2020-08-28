顏正國（左）跟陳雪甄在片中飾演夫妻。（粘耿豪攝）

【即時新聞】馗降:粽邪2首映會。(粘耿豪攝)

由廖士涵執導，李康生、許安植、陳雪甄等人主演的恐怖片《馗降：粽邪2》28日舉行首映會，片中飾演走私毒品又家暴的人夫顏正國分享，自己以往總是非常鐵齒，因為這次拍攝碰上怪事，才確實感受到所謂「毛毛的」感覺。

顏正國有場戲在橋下取景，場地空曠也沒有樹木遮掩，不可能完全沒風吹過，他回憶說第一天拍攝時風很大，但是到了第二天，重返同一個地點開拍竟完全沒有風，令他覺得神分詭異，「而且當天晚上11點就開始吹狗螺，但附近根本沒有狗。」

飾演法師的陳博正（阿西）也提到，他有場戲在石門水庫取景，稱水庫磁場怪怪的，有次他要從水庫旁樓梯走上去，經過1個迴轉的平台，被1位蹲在角落的人影嚇一跳，原以為是工作人員，「但是那場拍掉後，現在回想起來，好像就從來沒有看過他，他為什麼蹲那裡？」

許安植表示拍這片壓力很大，身心靈都有點低靡，無時無刻處在驚嚇狀態，「有段時間很常做惡夢，後面也有幾次被鬼壓床，就去行天宮收驚。」飾演她阿姨的陳雪甄則因為拍電影吊威牙，撞到骨頭移位、下巴受傷，笑說殺青的後遺症就是身體很痛，反倒沒有撞鬼事件發生，「可能我常會去保安宮跟戲神田都元帥聊聊天，平常就有在套交情，或者是我比鬼可怕，所以它們都不敢靠近我。」

另也在片中演出一角的孫安佐，日前被依製造手槍未遂罪起訴，暫時暫停宣傳活動，電影監製鄒介中表示，新聞爆發當天就有聯絡孫安佐，給予他口頭鼓勵，「孫安佐一開始覺得自己演得很爛，看完試片之後突然很有信心，有鼓勵他對電影保持熱誠，先讓他官司的事情過去。」電影9月2日上映。

(中時 )