未來之星對抗賽今(28)日進行編號28場賽事，由U18與U23正面對決，U18雖然一開賽就取得分數領先，不過U23硬是在九局上追平比分，不過U18九局下2出局後靠著黃勇傳適時安打攻下再見分，終場U18就以3比2一分之差取勝U23。
U23今天推出李軒慈先發上陣，一開賽顯得不穩，接連被安打保送後，被陳佳樂一個車布邊的安打失2分，不過他也隨即穩定下來繳出3.1局被擊出5支安打，另外4次三振與2次保送失2分，接手的許育銘也力投3.2局只被擊出1支安打與3次三振壓制U18打線，而U18則靠著邱駿威先發6局被擊出4支安打失掉一分非自責分。
U18帶著2比1一分領先進入九局上，面對U23最後反攻，U18推出林昱珉關門，不過一出局後先被陳建川安打，然後陳佳樂守備發生失誤，U23攻佔一、三壘，U23強迫取分成功追平比數，不過U18並未氣餒，九局下一出局後，張翔安打靠著推進來到二壘，黃勇傳擊出右邊穿越安打送回壘上的張翔，也讓U18最後就以1分之差擊敗U23。
(中時 )
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