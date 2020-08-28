法國過去24小時新增6111例新冠確診，創下疫情爆發以來的單日最高。法國政府28日起，在巴黎執行強制戴口罩令。法國疫情嚴峻，也讓29日登場的年度運動盛會─環法自行車賽陷入辦不成的危機中，因為今年環法開賽的阿爾卑斯濱海省，被當局列入疫情的紅色警戒區。

在法國政府的公告前，環法賽會就已瀰漫著緊繃氣氛，因為參賽隊伍Lotto-Soudal在27日晚間宣布，2名後勤人員在新冠檢測中，呈現「非陰性」，車隊也已把2人從尼斯送回家，該隊表示，安全優先。

環法自行車賽的大會總監普呂多姆，在3月曾放言，「只有世界大戰能阻撓環法自行車賽」。但今年賽會照辦的決定，已經引發愈來愈多疑慮。總理卡斯泰27日告訴媒體，當局採取諸多防範措施和公衛方案，他並強調，「環法是戶外活動。」

但卡斯泰也證實，今年環法起點尼斯，是19個被納入紅色警戒的區域之一，「流行病已捲土重來…法國必須盡全力避免再度封城。」教育部長布蘭柯爾則表示，賽事應該持續，因為「這顯示我們能照樣過日子，且展現我國社會的韌性。」

第一和第二賽段分別在29和30日，於尼斯市區結束，因此屆時可望吸引大批民眾在路旁加油。阿爾卑斯濱海省省長岡薩雷茲說，大會的出發活動，確認規模將縮水，也不會開放觀眾。

(中時 )