連日暴雨，高雄市英明路和英祥街T型路口的路面下陷，破一個大洞。(翻攝「比特王」粉專)

前高雄市長韓國瑜卸任至今快3個月了，暴雨後的港都居然出現大洞！高雄市連日大雨，多處地區淹水嚴重，有粉專透露，英明路和英祥街T型路口的路面下陷，破一個大洞。網友酸說，再多一點就可以玩打地鼠啊。

高雄市苓雅區英明路、英祥街口，曾在今年5月24日路面忽然塌陷，出現長1.5公尺、寬1公尺、深度將近2米的天坑，轎車車輪卡在坑洞，傾斜近30度。不料近日因高雄市連日大雨，英明路跟英祥街路口路面又下陷，破了一個大洞。

臉書粉專「比特王」在臉書貼文強調是溫馨提醒，近日暴雨來襲， 高雄路面有下陷狀況，雄工夫該出發囉！不快點...會越來越大洞喔！高雄市英明路跟英祥街T型路口的路面有下陷狀況，用路人路過請當心。

網友表示，「真的光復高雄了，全部都回來了？」、「高雄市民都有一身好功夫。」、「仁武阿鴻可以有水玩了。」、「天坑啊？」、「希望不是川伯鋪過的點，不然等等他們又推責了。」、「恭喜高雄如願朝水都之路快步前進，加油加油加油（很重要所以要說三遍）勝利就在水坑裡。」、「恭喜高雄，賀喜高雄。」

(中時新聞網)